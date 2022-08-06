Экономист предрек новые войны между Россией, США, ЕС и Китаем

Слово «война» в настоящее время потеряло свою исключительную принадлежность к вооруженным силам, сообщает «Прайм» со ссылкой на врио заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова.

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По его словам, целей можно достичь бескровными способами, например, экономическим путем. Эксперт указал на валютную войну, которая обозначает «целенаправленное и управляемое снижение Центральным банком какой-либо страны курса своей национальной валюты». Также это называется «девальвацией».

В результате добытые в стране природные ресурсы и производимые товары становятся дешевле для иностранных покупателей, а отечественные товары становятся более конкурентоспособными в мире. Это позволяет увеличить объем экспорта, выручку предприятий-экспортеров, а также поступление налогов в казну.

В России сегодня существует мнение о том, что курс национальной валюты, который в настоящее время находится на уровне в 60 рублей за 1 доллар США, для экономики страны не выгоден. Министерство финансов РФ занимается разработкой нового бюджетного правила, которое позволит «давить» на курс национальной валюты. Это окажет влияние на соседние страны, так как Россия является крупнейшим игроком в регионе, сообщил эксперт.