Две страны не поддержали план Европы по экономии газа

Совет Евросоюза 5 августа заявил, что страны договорились уменьшить потребление газа на 15% к зиме 2022 года. Мера нужна, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках из России, которая «постоянно использует энергоносители в качестве оружия».
Против сокращения проголосовали только Польша и Венгрия.
Сокращать спрос государства будут добровольно, но если с поставками начнутся проблемы, мера станет обязательной.
Как сообщили в Совете Евросоюза, государства «приложат все усилия для выполнения сокращений» по своему усмотрению. Страны. которые не подключены к общим газовым сетям, освобождаются от обязательного сокращения потребления газа, потому что они не смогут высвободить значительные объёмы энергоресурсов.
Государства, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии, также будут освобождены от исполнения требования.
«ЕС сталкивается с потенциальным кризисом поставок в связи со значительным сокращением поставок газа из России и серьёзным риском полной остановки, к которому государства-члены должны немедленно подготовиться скоординированным образом и в духе солидарности. Хотя не все государства-члены в настоящее время сталкиваются со значительным риском безопасности поставок, серьёзные перебои в некоторых государствах-членах неизбежно скажутся на экономике ЕС в целом», — сообщили представители Евросоюза.
Как писал ранее «Секрет», Европа стремится к экономии из-за сокращения поставок газа по «Северному потоку».
С 27 июля из-за неисправности двух турбин по трубопроводу прокачивают только 20% от максимального объёма. Сейчас на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области работает лишь одна турбина из трёх. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил , что газотранспортная система Украины не может заменить «Северный поток» из-за недостаточной пропускной способности. Поэтому Европа не может полагаться только на украинский газопровод. Так он ответил на претензии украинской стороны из-за вывода турбины для «Северного потока» из-под санкций.