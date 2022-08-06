США уличили в развязывании иного типа войны

Доктор экономических наук Николай Кузнецов предупредил о том, что в дальнейшем конфликты ведущих держав примут несколько иной характер. Государства будут добиваться своих целей бескровными способами, с помощью так называемых «валютных войн». Об этом пишет «Прайм».

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Эксперт подчеркнул, что под этим термином понимается искусственное снижение курса национальной валюты Центробанком страны. Он пояснил, что чаще для обозначения этого явления используют слово «девальвация».

Кузнецов уточнил, что в результате принятых ЦБ мер произведенные в стране товары и ресурсы становятся дешевле для зарубежных покупателей, следовательно, спрос на них растет. В итоге, расширяется экспорт, повышается выручка экспортеров. Налоговые поступления также увеличиваются. Импорт, в свою очередь, падает.

В ближайшей перспективе, полагает аналитик, следует ожидать соответствующих шагов со стороны США. Президент США Джо Байден, либо следующий глава государства будет вынужден принять меры для регулируемого снижения курса американской валюты.

Вслед за Штатами в экономический конфликт вступят государства Латинской Америки и арабские страны. Не останется в стороне и Пекин. Ему также придется защищать свои интересы. Далее валютные интервенции проведут Южная Корея, Евросоюз и Япония. Россия также будет тщательно следить за курсом рубля, поясняет аналитик.