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2 часа назад

В России назвали Украину небезопасной для транзита газа

Илья Родин

Глава комитета СовФеда по конституционную законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Украина потеряла свой статус безопасной для транзита товаров страны,

Клишас напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял закон, согласно которому возможна конфискация собственности российских бизнесменов на территории государства.

Соответственно, подчеркнул сенатор, «эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей».

Власти Украины в пятницу, 5 августа, рассказали о конфискации российских активов. Общая стоимость арестованного имущества и вкладов достигла $765 млн, сообщает «КоммерсантЪ».

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По данным издания, киевские власти подсчитали количество «позиций», принадлежащих гражданам России. Выяснилось, что в настоящее время на Украине их осталось свыше 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств Украины арестовали доли предприятий, принадлежавших российским предпринимателям. Фирмы были задействованы в сферах металлургии и сельского хозяйства.

Экономика,Андрей Клишас,Владимир Зеленский,Коммерсант,Совет Федерации,
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