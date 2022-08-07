Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что товарооборот России и Китая вырос до $97,71 млрд.

Китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 5,2%, поставки из России в КНР — на 48,8%.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Китаем обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом.