В Финляндии рассказали о влиянии «украинского фактора» на Европу

Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus о рисках дальнейшего «расширения» конфликта на Украине. Кроме того, он рассказал о буквально «разрывающей Европу на части» экономической рецессии.

Финский политик подчеркнул, что боится давать прогнозы об отношениях Москвы и западных стран, а также непосредственно России и Финляндии после окончания военных действий на Украине. По его мнению, конфликт слишком серьезен, чтобы его быстро забыть и списать со счетов.

Ниинисте рассказал, что постоянно испытывает беспокойство, когда думает о ситуации на Украине. Он предполагает, что возможна дальнейшая эскалация конфликта.

Издание уточнило, что глава государства не рассказал подробно, какие конкретно последствия он подразумевает. Возможно, он имел в виду то, что боевые действия перекинутся на другие страны, либо отразятся на ЕС в экономической сфере.

По словам президента, в настоящее время европейские страны готовятся к энергетическому кризису. Он пояснил, что в Финляндии привыкли жить хорошо, ждать от каждого следующего года новых и новых подарков. Населению будет очень сложно принять, что ситуация практически в одночасье изменилась к худшему.

Кризис, полагает Ниинисте, с высокой долей вероятности скажется на единстве Европейского союза. Это обусловлено тем, что центробежные факторы становятся сильнее, самодостаточность каждого государства становится во главу угла.