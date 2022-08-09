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3 часа назад

Аналитик спрогнозировал курс рубля

Lenta.ruиещё 11

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков в беседе с агентством «Прайм» заявил, что важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России.

Аналитик спрогнозировал курс рубля
Фото: ТАССТАСС

Аналитик отметил, что Федрезерв обещает повышать ставку и далее, и концу 2022 года она может достичь 3-3,5 процента. По его словам, Банк России, в свою очередь, допускает продолжение снижения ставки на 0,6 процентного пункта. Чечушков добавил, что до конца текущего года ставка прогнозируется в диапазоне 7,4-8 процентов.

Специалист добавил, что при возобновлении государственных валютных интервенций к осени рубль может уйти в диапазон 66-72 за доллар. Он также отметил, что при сохранении ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар может стоить примерно 58-64 рублей.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям. По его мнению, сейчас сохраняются факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время.

Экономика,Владислав Антонов,Банк России,КБ "Ренессанс Кредит",ФРС,
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