Миллионам немцев предрекли долги за отопление

Существует вероятность того, что у миллионов жителей Германии из-за подорожания газа не будет возможности оплачивать расходы за отопление. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

«Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах», — подчеркнул он.

По этой причине организация выступает за всеобъемлющую реформу системы выплат жилищных пособий, а также за усиление защиты от увольнения, отметил Зибенкоттен.

«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — добавил он.

Германия, как и многие другие страны Европы, может уже зимой столкнуться с энергетическим кризисом на фоне возможного прекращения поставок российского газа. Власти ФРГ не раз обращались к гражданам страны с призывом сократить потребление электроэнергии в целях экономии.