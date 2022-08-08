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1 час назад

«Речь идет о миллионах»: в ФРГ испугались проблем с оплатой отопления

Лера Букина

Существует вероятность того, что у миллионов жителей Германии из-за подорожания газа не будет возможности оплачивать расходы за отопление. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

Миллионам немцев предрекли долги за отопление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах», — подчеркнул он.

По этой причине организация выступает за всеобъемлющую реформу системы выплат жилищных пособий, а также за усиление защиты от увольнения, отметил Зибенкоттен.

«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — добавил он.

Германия, как и многие другие страны Европы, может уже зимой столкнуться с энергетическим кризисом на фоне возможного прекращения поставок российского газа. Власти ФРГ не раз обращались к гражданам страны с призывом сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

Ранее канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через территорию Украины не способен заменить для ФРГ «Северный поток».

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