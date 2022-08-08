Индия втрое нарастила закупки нефтепродуктов из России

Индия за последние месяцы нарастила импорт российских продуктов нефтепереработки в три раза, почти до 100 тысяч баррелей в сутки. Из них 70 процентов приходится на мазут, остальное — биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки, пишет Economic Times.

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За последние три года средний объем импорта продуктов нефтепереработки из России был лишь 30 тысяч баррелей в сутки, по данным компании Vortexa. Закупки Индией российской нефти в июле сократились на пять процентов, до 917 тысяч баррелей в сутки. В последнюю неделю июля и первую неделю августа показатель был ниже 400 тысяч баррелей в сутки.

На второй неделе августа импорт сырья, по прогнозам, превысит 1,1 миллиона баррелей в сутки. По словам аналитика Vortexa Серены Хуан, Россия вытеснила поставки из Ближневосточного залива, США и Западной Африки. Крупнейшим импортером в июле остался Китай, которому было поставлено 1,06 миллиона баррелей в сутки. Европа импортировала из России менее 1,9 миллиона баррелей в сутки, однако закупки ею российского дизельного топлива взлетели на 13 процентов.

Импорт угля из России в Индию вырос на 10 процентов в июле, до 2,03 миллиона тонн. В результате Россия заняла третье место по объему поставок угля в страну, обогнав, например, США. Одной из причин роста стали скидки, которые предлагала Россия, отмечает издание.