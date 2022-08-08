В России назвали цену достижения лекарственного суверенитета

России к 2030 году, вероятно, удастся достичь лекарственного суверенитета. Предполагается, что доля препаратов, изготовленных в РФ, будет оцениваться в 85%. Кроме того, российская сторона к этому моменту будет экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств, на что в стране выделят как минимум 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на концепцию поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки.

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В настоящее время долю иностранных производителей лекарств на рынке РФ в деньгах оценивают в 55% при общем объеме рынка 2,3 триллиона рублей, в штуках — 33% из 6,5 миллиарда упаковок.

В документе говорится, что к 2030 году произведенные в стране лекарства и диагностические системы займут 75% рынка в денежном выражении и 85% — в штучном.

Сейчас доля российских оригинальных препаратов оценивается в 11% в рублях и 5% — в упаковках. Согласно ожиданиям, эти доли будут увеличены к 2030 году до 35 и 15% соответственно.

Также в концепции отмечается, что активные фармацевтические субстанции, которые произведены в РФ, используются только в 20% медикаментах, производимых в России. Власти РФ хотят увеличить долю до 75%.