Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал планы России и Турции полностью перейти на использование национальных валют в сфере торговли. По словам специалиста, банковские системы двух стран уже готовы к соответствующему переходу.

Ранее в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным турецкого издания Milliyet, главы государств договорились, что Россия и Турция будут прибегать к использованию рубля по большей части для оплаты за газ, но вскоре планируется полный переход на нацвалюты в торговле.