С банковской точки зрения тут нет никаких сложностей. Банковская система и все остальное готово к расчетам в национальных валютах, это техническая вещь.
Понятно, что когда мы выводим расчеты по нашему газу в национальную валюту из так называемых "токсичных" валют, то есть доллара или евро, то мы их освобождаем от риска, что в одностороннем порядке могут быть введены какие-то препятствия по осуществлению этих расчетов. Что мы и видели. Во-вторых, переход на использование национальных валют связан с общим курсом на девалютизацию экономики, что также связано со снижением рисков.
Начинают с газа, потому что это проще всего. Это тот основной экспортный товар, по которому идут расчеты в рублях. То есть это совершенно естественный процесс внедрения нашей валюты. Мы являемся достаточно значимой экспортной страной по этому продукту, значит, вполне логично предположить, что и расчеты тоже должны осуществляться в нашей национальной валюте.
Единственный момент, который тут нужно дополнительно отрегулировать, - решить вопрос технического характера. Если есть расчеты идут в национальной валюте, то торговля должна быть сбалансированной. То есть чтобы поступления по экспорту и по импорту каждой страны были симметричны, чтобы сальдо было близким к нулю. Если сальдо по торговым операциям будет положительным или отрицательным - это допустимо, но надо понимать, откуда будут пополняться резервы валюты, допустим, для покрытия дефицита. Или, наоборот, если будет не хватать этой валюты - как можно будет пополнить ее запасы.
Еще один важный момент: должен быть механизм для определения соотношения курсов валют - рубля и в данном случае лиры. Во внешнеторговой сфере оплата происходит в рублях, но каждый поставщик или покупатель живет в своей национальной экономике, там рассчитываются национальной валютой, значит, нужно понимание, что конвертация одной валюты в другую по курсу достаточно справедлива. А справедливую рыночную цену устанавливает только биржевой механизм. Значит, и рубли, и лиры должны присутствовать на биржевом обмене для того, чтобы установить справедливый курс. Чтобы не было перекосов во внешней торговле, которые потом будут негативно влиять на внутреннюю экономику.
СМИ отмечают, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции. Это означает, что если расчеты производятся, допустим, в евро или долларах, значит, какая-то часть валютных резервов будь то Центрального банка
или национальных банков должна храниться и быть размещена в этих самых валютах. У Турции будут продолжаться связи и с другими странами, там расчеты будут продолжаться в долларах, евро или каких-то других валютах, резервы ей все равно понадобятся, но уже не в таких объемах. А учитывая, что у Турции и России значительный товарооборот, - резервы в "токсичных" валютах можно будет снизить. Это своего рода защита от санкций и курсовых колебаний. Это защита от таких явлений, как, допустим, резкое падение доллара по отношению к рублю, что мы наблюдали весной.