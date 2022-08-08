Российская «кубышка» пополнилась на 1,4 трлн рублей

За июль объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос с 10,78 трлн до 12,16 трлн рублей, на 1 августа его объём составлял 9,1% прогнозируемого валового внутреннего продукта. Таким образом, российская «кубышка» увеличилась за месяц на 1,38 трлн рублей. Об этом сообщил Минфин России. При этом в мае в ФНБ хранилось 12,47 трлн рублей, или 9,4% ВВП. По данным ведомства, в июле объём ликвидных активов фонда достиг 8,66 трлн рублей (6,5% ВВП). В июне он был равен 7,4 трлн рублей (5,6% ВВП).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В июле фонд вложил 52,5 млн рублей в обыкновенные акции «Аэрофлота». Ещё на 11,85 млн рублей ФНБ приобрёл облигации авиакомпании «Сибирь».

Более 1,5 млрд рублей из российской «кубышки» пошли на облигации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Этими деньгами должны профинансировать строительство, реконструкциию и модернизацию объектов инфраструктуры.

Банк ВТБ за счёт денег ФНБ купил облигаций госкомпании «Российские автомобильные дороги» на 400 млн рублей. Цель этой покупки — финансирование инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)».

Деньги ФНБ лежат в обыкновенных акциях Сбербанка и госкорпорации «Дом.РФ», а также в привилегированных акциях некоторых банков и РЖД.

В мае 250 млн рублей из Фонда национального благосостояния потратили на акции РЖД. Кроме того, $3 млн пошли на долговые обязательства иностранных государств.

ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Подробнее о «кубышке» России можно прочитать здесь.