Обязательную маркировку электронных сигарет могут ввести досрочно

Минпромторг РФ предложил досрочно, 31 октября 2022 года, завершить эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и ввести обязательную маркировку такой продукции с 1 ноября 2022 года. Это следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Эксперимент по маркировке никотиносодержащих жидкостей и ЭСДН начался в России 15 февраля 2022 года. В настоящий момент предполагается, что он завершится 28 февраля 2023 года.

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"С учетом позиции участников оборота продукции <…> об ускорении введения обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина, адресованных председателю правительства РФ М.В. Мишустину, принимая во внимание необходимость в регулировании производства, импорта и оборота жидкостей, а также готовность отрасли к введению обязательной маркировки средствами идентификации, Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления направлен на досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и ЭСДН и введение обязательной маркировки жидкостей для ЭСДН, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования. Согласно документу, с 1 ноября 2022 года может стать обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки, с 1 декабря 2022 года начнет действовать обязательная маркировка, а с 1 апреля 2023 года бизнес должен будет передавать в систему маркировки информацию о продаже маркированной продукции.