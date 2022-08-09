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1 час назад

Столкнувшаяся с проблемами азиатская страна захотела помощи России

Lenta.ru

Бангладеш хочет договориться с Россией о поставках нефти, заявил посол азиатской страны Камрул Ахсан в интервью РИА Новости.

По его словам, государство пытается обратить на себя внимание Москвы, которая помогает ему строить АЭС на 14 миллиардов долларов.

«&quo"Газпром" имеет контракт на разведку газовых месторождений в Бангладеш. Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — сказал дипломат.

Бангладеш сейчас сталкивается с проблемами: с протестами против повышения цен на топливо вышли студенты, недовольные подорожанием проезда в общественном транспорте. Митинги в Дакке оборачиваются столкновениями с сотрудниками полиции, сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

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По данным Bloomberg, за помощью власти в августе обратились также к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку — с просьбой о предоставлении кредитов на сумму в миллиард долларов от каждого. Деньги стране нужны в условиях подорожания энергоносителей на мировом рынке и экономических шоков, последовавших за началом российской военной операции на Украине.

Экономика,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Газпром,ЕС,
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