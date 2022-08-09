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2 часа назад

Киев остановил прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии

Лера Букина

Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа больше не прокачивает нефть по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». По этой ветке сырье получает Венгрия, Чехия и Словакия, сообщает «Коммерсант».

«Транснефть» проинформировала о том, что ей не удалось произвести оплату услуг транзита в связи с ограничениями Евросоюза.

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не включена в санкционный список. Остальная российская нефть попала под эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин указал на полную остановку прокачки по южной ветке «Дружбы» в 6:10 4 августа. Что касается транзита нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии, то он сохранился.

Новые правила по снижению спроса на газ вступили в силу в ЕС

По словам Демина, украинская сторона оказывает услуги по транспортировке нефти по 100% предоплате.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и "Укртранснафту"»,— заявил он РИА Новости.

Экономика,Игорь Демин,Минэнерго России,Коммерсант,Газпромбанк,Транснефть,ЕС,
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