Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа больше не прокачивает нефть по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». По этой ветке сырье получает Венгрия, Чехия и Словакия, сообщает «Коммерсант».
«Транснефть» проинформировала о том, что ей не удалось произвести оплату услуг транзита в связи с ограничениями Евросоюза.
Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не включена в санкционный список. Остальная российская нефть попала под эмбарго в рамках шестого пакета санкций.
Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин указал на полную остановку прокачки по южной ветке «Дружбы» в 6:10 4 августа. Что касается транзита нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии, то он сохранился.
По словам Демина, украинская сторона оказывает услуги по транспортировке нефти по 100% предоплате.
«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и "Укртранснафту"»,— заявил он РИА Новости.