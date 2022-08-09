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1 час назад

Турция нашла способ спасти Европу от энергетического кризиса

Лера Букина

Турция считает необходимым создать «энергетический коридор» по примеру уже работающего зернового. Власти страны уверены, что это позволит спасти Евросоюз от энергетического кризиса, сообщает РБК со ссылкой на издание Turkiye.

Турция нашла способ спасти Европу от энергетического кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким предложением на ожидаемом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане должен выступить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Так, речь идет о транзите сжиженного природного газа (СПГ) через территорию Турции в связи с сокращением поставок топлива из России в условиях проблем с оборудованием для трубопровода «Северный поток».

Другое турецкое издание Yeni Safak сообщало о намерении Евросоюза нарастить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов (TAP и TANAP), чтобы снизить зависимость от российского газа.

«Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиардов кубометров рассматривается как цель, которой можно достичь с помощью инвестиций», — писало оно.

Экономика,Реджеп Эрдоган,ШОС,ЕС,
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