Турция нашла способ спасти Европу от энергетического кризиса

«Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиардов кубометров рассматривается как цель, которой можно достичь с помощью инвестиций», — писало оно.