Финляндия тайно продолжает покупать газ из России

Судно компании Coral EnegryICE зашло в порт под Выборгом, чтобы экспортировать газ для Финляндии. Об этом сообщил журналист иностранного издания. При этом ранее они официально отказались от закупок российских энергоресурсов.

«Судно Coral EnergyICE, плавающее под голландским флагом и зафрахтованное компанией Gasum, в конце прошлой недели зашло в порт Уура под Выборгом, чтобы забрать сжиженный природный газ или СПГ. Оттуда он направляется в порт Ройта в Торнио [городская коммуна в Финляндии], куда суда доставляют СПГ [сжиженный природный газ] к порту Пори», — сообщает журналист издания Helsingin Sanomat.

Издание отмечает, что Coral Energy, еще одно судно, арендованное Gasum, в настоящее время находится в порту Уура. Следующим пунктом назначения является Зебрюгге, Бельгия. В санкциях ЕС запрещен экспорт в Россию любых технологий, связанных с производством СПГ, но разрешена закупка ресурсов в России.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что Финляндия отказалась покупать «из трубы» после того, как «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum, так как Финляндия отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях. Издание Bloomberg сообщило о скрытной рекордной закупке странами Европы российской нефти. Отмечается, что поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов. Этот экспорт компенсирует падение поставок клиентам в Северной Европе. А поставки из России в Средиземноморье были самыми высокими с середины июня.