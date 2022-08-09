Эксперты заговорили об отмене решения Центробанка по льготному эквайрингу

С 18 апреля Банк России ввел ограничения на комиссии по эквайрингу для компаний, предоставляющих социально значимые услуги. Действие льготы было ограничено до 31 августа. По мнению специалистов, эта мера себя не оправдала и Центробанк вряд ли ее продлит.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В среднем компании платили за услугу эквайринга от 1,2 до 2,2 процента от каждой операции. Решением Центробанка комиссия не должна превышать 1 процент.

Видео дня

Мера направлена на облегчение положения бизнеса и была положительно встречена предпринимателями. Но это решение не выгодно банкам, которые постарались компенсировать издержки за счет смены программ лояльности и кэшбэка, считают эксперты.

«Вслед за принятием решения о введении этого ограничения комиссии на эквайринг в марте 2022 года, банки стали массово ухудшать программы лояльности и снижать кэшбэк. То есть, понесенные издержки банки просто переложили на плечи потребителя», — рассказал «МК» аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

Специалист высказал мнение, что именно по этой причине Центробанк не станет продлевать ограничение после 31 августа.

По оценкам эксперт банковского рынка Андрея Бархоты, ограничение размера комиссии за эквайринг лишило банки 90-130 миллиардов рублей прибыли. Такие цифры он озвучил в беседе с «МК». Конечно, мера негативно сказалась на банковском секторе, но помогла предприятиям адаптироваться к изменившимся условиям рынка.

«В настоящее время необходимость в ограничении предельного размера комиссии за эквайринг отсутствует. Ситуация на финансовом рынке стабилизировалась, стоимость заемных средств для малого и среднего бизнеса приблизилась к уровням четвертого квартала 2017 года. С учетом сложившихся условий кредитные организации способны предложить целую палитру выгод и преференций, одновременно реализуя рыночные комиссии за эквайринг», — резюмировал Андрей Бархота.