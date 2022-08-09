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1 час назад

Россия временно ограничит ввоз растительной продукции из Молдавии

ТАСС

Россельхознадзор введет с 15 августа временные ограничения на ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы для защиты территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов. Об этом сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

Россия запретила ввоз растительной продукции из Молдавии
Фото: ТАССТАСС

"Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из следующих районов Республики Молдова: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также из автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы", - сказала она.

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В 2022 году в Россию было ввезено 168 тыс. тонн растительной продукции из Молдавии, в основном это яблоки, сливы, виноград и черешня, уточнила советник главы ведомства.

По ее словам, причиной запрета стали неоднократные выявления опасных карантинных объектов в поступающей на территорию России молдавской продукции. Служба неоднократно информировала об этом молдавскую сторону, однако должной реакции не последовало. Предпринимаемые Молдавией меры по соблюдению международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию являются недостаточными.

Мелано напомнила, что 5 марта 2022 года Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз в Россию подкарантинной продукции из Молдавии без учета ограничений по предприятиям-производителям. Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате.

Экономика,Юлия Мелано,Россельхознадзор,
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