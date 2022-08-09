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34 минуты назад

Раскрыта суть указа Путина о «токсичных валютах»

Лера Букина

Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц распространяется лишь на те кредитные организации, которые окажутся в санкционном списке после 8 августа. Об этом сообщает ЦБ, передает «Коммерсант».

Раскрыта суть указа Путина о «токсичных валютах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, а документом лишь формируются новые стимулы.

«Приостановлены могут быть операции с "новыми" деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа», — указали в регуляторе.

Также ЦБ сообщил, что внедрение данного нововведения должно стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах, не накапливать на счетах валютные остатки.

Накануне, 8 августа, Кремль опубликовал указ, согласно которому подсанкционным российским банкам разрешили не проводить операции в валюте недружественных стран, поступающей на счета юрлиц с 8 августа, если это невозможно из-за введенных ограничений.

Экономика,Владимир Путин,Коммерсант,
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