Россия ограничит ввоз растительной продукции из Молдавии

Россельхознадзор введет с 15 августа временные ограничения на ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы для защиты территории России от проникновения и распространения карантинных объектов, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

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«Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из следующих районов Республики Молдова», – передает ТАСС ее слова.

Мелано уточнила, что в 2022 году в Россию было ввезено 168 тыс. тонн растительной продукции из Молдавии, в основном это яблоки, сливы, виноград и черешня.

Также уточнила советник главы ведомства добавила, что причиной запрета стали неоднократные выявления опасных карантинных объектов в поступающей на территорию России молдавской продукции.

При этом Мелано подчеркнула, что служба неоднократно информировала об этом молдавскую сторону, однако должной реакции не последовало. По ее словам, предпринимаемые Молдавией меры по соблюдению международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию, таким образом, являются недостаточными.

Ранее стало известно, что на территории Молдавии зарегистрирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян.