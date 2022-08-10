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1 час назад

Британцы задолжали миллиарды за электроэнергию

Лера Букина

У жителей Британии образовался рекордный долг за электричество. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch.

Британцы задолжали миллиарды за электроэнергию
Фото: ReutersReuters

Речь идет о сумме 1,3 миллиарда фунтов – она в три раза превышает показатель 2021 года.

Отмечается, что данная сумма сложилась из задолженности приблизительно шести миллионов домохозяйств. Телеканал указывает на рост размера долга каждого из них перед поставщиками электроэнергии до 206 фунтов с 188 фунтов в апреле.

«Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой», — заявид топ-менеджер Uswitch Джастин Мильтиените.

В связи с резким ростом цен на энергоносители энергетический регулятор Великобритании Ofgem с апреля решил поднять максимальную допустимую сумму годового счета на электроэнергию для потребителей с 1400 до 2000 фунтов.

Дальнейший рост прогнозируется в октябре. В консалтинговой компании Cornwall Insight ожидают, что осенью средний счет за энергию в Британии увеличится до 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года — до рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.

Экономика,
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