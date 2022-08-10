Британцы задолжали миллиарды за электроэнергию

У жителей Британии образовался рекордный долг за электричество. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch.

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Речь идет о сумме 1,3 миллиарда фунтов – она в три раза превышает показатель 2021 года.

Отмечается, что данная сумма сложилась из задолженности приблизительно шести миллионов домохозяйств. Телеканал указывает на рост размера долга каждого из них перед поставщиками электроэнергии до 206 фунтов с 188 фунтов в апреле.

«Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой», — заявид топ-менеджер Uswitch Джастин Мильтиените.

В связи с резким ростом цен на энергоносители энергетический регулятор Великобритании Ofgem с апреля решил поднять максимальную допустимую сумму годового счета на электроэнергию для потребителей с 1400 до 2000 фунтов.