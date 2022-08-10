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1 час назад

Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Лера Букина

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Две страны оплатили транзит российской нефти через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она ожидает, что поставки в ближайшие дни возобновятся.

«Коммерсант» также сообщает об осуществлении оплаты за транзит словацкой компанией Slovnaft. Отмечается, что власти Украины дали согласие на оплату обеих компаний (MOL и Slovnaft).

Осуществляющая поставки «Транснефть» 9 августа сообщила, что оплатила транзит через южную ветку трубопровода, но «Укртранснафта» вернула платеж обратно в Газпромбанк, сославшись на вступивший в силу седьмой пакет санкций.

Ранее РИА Новости писало, что компания MOL стала инициатором переговоров о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».

Украина остановила прокачку российской нефти в Европу

Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа перестала прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию из-за отсутствии у РФ возможности оплатить транзит в условиях ограничений Евросоюза.

Венгерской стороной было подано ходатайство о возобновлении прокачки в ближайшее время.

Экономика,Коммерсант,Газпромбанк,Транснефть,ЕС,
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