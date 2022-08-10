Испания начала тотально экономить электроэнергию

На территории Испании начали действовать тотальные меры по энергосбережению, которые подготовило правительство страны. Об этом сообщает газета El Pais.

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Действие новых правил будет длиться до ноября 2023 года. Издание обращает внимание на то, что в списке первоочередных мер - обязательство установить температурный лимит отопления (19 градусов Цельсия) и кондиционирования (27 градусов Цельсия). Это касается государственных учреждений, торговых и культурных площадок, объектов транспортной инфраструктуры и отелей. Также необходимо отключать в ночное время подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий, которые не используются.

Новый температурный режим не распространяется на медицинские центры и больницы, учебные заведения, парикмахерские, прачечные, спортзалы и транспортные средства.

Согласно ожиданиям, в сентябре власти представят дополнительные меры по энергосбережению.