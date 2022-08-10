Испания начала тотально экономить электроэнергию

На территории Испании начали действовать тотальные меры по энергосбережению, которые подготовило правительство страны. Об этом сообщает газета El Pais.
Действие новых правил будет длиться до ноября 2023 года. Издание обращает внимание на то, что в списке первоочередных мер - обязательство установить температурный лимит отопления (19 градусов Цельсия) и кондиционирования (27 градусов Цельсия). Это касается государственных учреждений, торговых и культурных площадок, объектов транспортной инфраструктуры и отелей. Также необходимо отключать в ночное время подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий, которые не используются.
Новый температурный режим не распространяется на медицинские центры и больницы, учебные заведения, парикмахерские, прачечные, спортзалы и транспортные средства.
Согласно ожиданиям, в сентябре власти представят дополнительные меры по энергосбережению.
С 9 августа начали действовать новые правила по снижению на 15% спроса на газ в Евросоюзе в предстоящие месяцы. Это касается плана по добровольной экономии голубого топлива, однако не исключено, что сокращение его потребления станет обязательным условием для европейских стран.