Bloomberg: на Западе признали энергетическую победу России

Если учесть объемы производства российской нефти и ее цены, то Россия одержала победу на нефтяном рынке вопреки санкциям. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

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Обозреватель пишет, что объемы производства российской нефти и ее цены на мировых рынках свидетельствуют о том, что РФ одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. По его словам, в июле этот показатель практически вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе.

Он отметил, что сначала РФ была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, но в последние недели Москва вернула расценки, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. Блас напомнил, что весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с РФ, однако произошло обратное, констатировал Хавьер Блас.