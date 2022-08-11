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1 час назад

Bloomberg: на Западе признали энергетическую победу России

Ura.Ruиещё 2

Если учесть объемы производства российской нефти и ее цены, то Россия одержала победу на нефтяном рынке вопреки санкциям. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Bloomberg: на Западе признали энергетическую победу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель пишет, что объемы производства российской нефти и ее цены на мировых рынках свидетельствуют о том, что РФ одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. По его словам, в июле этот показатель практически вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе.

Он отметил, что сначала РФ была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, но в последние недели Москва вернула расценки, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. Блас напомнил, что весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с РФ, однако произошло обратное, констатировал Хавьер Блас.

Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Ради этого Европа собирается перейти на солнечные батареи и начать совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможности зеленой энергетики для Европы закончатся в первую холодную зиму.

Экономика,Хавьер Блас,Владимир Путин,ЕС,
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