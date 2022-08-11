Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
53 минуты назад

InfoLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт

Елена Прошина

Экспорт продовольствия из России в первые шесть месяцев 2022 года вырос на 20-22%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства InfoLine, передает РИА Новости.

Экспорт продовольствия из России может превысить импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, агентство ожидает, что экспорт продовольствия из РФ третий год подряд превысит импорт. InfoLine пишет, что в первые шесть месяцев нынешнего года продажи российского продовольствия в другие страны выросли на 20-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Издание отмечает, что экспорт продовольствия из РФ превышает импорт со времен 2020 года. Согласно данным InfoLine, превышение поступлений над расходами торгового баланса в 2021 году составило 2,8 миллиарда долларов, а в 2020 году — 1 миллиард долларов.

При этом отмечается, что в прошлом году на долю продовольственных товаров и сырья для их производства пришлось 59% от всего экспорта. Это на 15,8% больше, чем в 2020 году. Экспорт продовольствия из России осуществляется в 151 зарубежное государство, на страны Европейского союза приходится около 15% всего объема. Согласно результатам исследования агентства, около 61% поставщиков зафиксировали рост экспорта в прошлом году.

Экономика,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители