Экспорт продовольствия из России может превысить импорт

Экспорт продовольствия из России в первые шесть месяцев 2022 года вырос на 20-22%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства InfoLine, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, агентство ожидает, что экспорт продовольствия из РФ третий год подряд превысит импорт. InfoLine пишет, что в первые шесть месяцев нынешнего года продажи российского продовольствия в другие страны выросли на 20-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Издание отмечает, что экспорт продовольствия из РФ превышает импорт со времен 2020 года. Согласно данным InfoLine, превышение поступлений над расходами торгового баланса в 2021 году составило 2,8 миллиарда долларов, а в 2020 году — 1 миллиард долларов.