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34 минуты назад

Эксперт NYT: Путин не пострадает от газовых санкций

Мария Иванова

Американский эксперт по энергетической политике Джейсон Бордофф заявил, что газовые санкции не нанесут ущерба президенту РФ Владимиру Путину; от сокращения поставок уже страдает сам Евросоюз. Об этом он заявил The New York Times.

Эксперт NYT: Путин не пострадает от газовых санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бордофф подчеркнул, что сейчас газ в Европе примерно в четыре раза дороже, чем в 2021 году. Россия сократила поставки в ЕС на две трети, но ее доход не упал.

«Так что Путин не страдает от потери экспорта газа в Европу. Европа страдает от этого», - отметил эксперт

Колумнист NYT Дэвид Уоллес-Уэллс добавил, что в последние недели перспективы ЕС «стали выглядеть мрачнее». В начале августа Евросоюз утвердил требование к странам-членам сократить потребление газа на 15 процентов.

В Нидерландах запустили кампанию Flip the Switch, призывающую жителей ограничить принятие душа пятью минутами и полностью отказаться от кондиционеров и сушилок для белья. Бельгия отменила планы по выводу АЭС из эксплуатации, а Германия, исключившая возможность такого поворота в июне, теперь также рассматривает его.

После остановки «Северного потока» на техобслуживание газопровод снова возобновил работу 21 июля. По данным Nord Stream AG, поставки по нему составили 40 процентов от максимальной мощности.

Газопровод работал не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили решением Канады, задержавшей возвращение необходимого оборудования - турбины Siemens - в Германию.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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