Американский эксперт по энергетической политике Джейсон Бордофф заявил, что газовые санкции не нанесут ущерба президенту РФ Владимиру Путину; от сокращения поставок уже страдает сам Евросоюз. Об этом он заявил The New York Times.

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Бордофф подчеркнул, что сейчас газ в Европе примерно в четыре раза дороже, чем в 2021 году. Россия сократила поставки в ЕС на две трети, но ее доход не упал.

«Так что Путин не страдает от потери экспорта газа в Европу. Европа страдает от этого», - отметил эксперт

Колумнист NYT Дэвид Уоллес-Уэллс добавил, что в последние недели перспективы ЕС «стали выглядеть мрачнее». В начале августа Евросоюз утвердил требование к странам-членам сократить потребление газа на 15 процентов.

В Нидерландах запустили кампанию Flip the Switch, призывающую жителей ограничить принятие душа пятью минутами и полностью отказаться от кондиционеров и сушилок для белья. Бельгия отменила планы по выводу АЭС из эксплуатации, а Германия, исключившая возможность такого поворота в июне, теперь также рассматривает его.

После остановки «Северного потока» на техобслуживание газопровод снова возобновил работу 21 июля. По данным Nord Stream AG, поставки по нему составили 40 процентов от максимальной мощности.