Европа стала покупать больше российской нефти вопреки запрету

Страны Евросоюза в июне стали покупать больше российской нефти вопреки прямому запрету на поставки, прописанному в шестом пакете санкций в отношении РФ за спецоперацию на Украине, пишет РБК со ссылкой на данные Eurostat.

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По предварительным данным издания, в июне страны ЕС импортировали около 7,3 миллиона тонн сырой нефти из России, что на 0,4 процента больше по сравнению с показателями мая. Поставки нефтепродуктов выросли на 9,7 процента и составили 2,65 миллиона тонн.

Лидерами по объемам закупок в стоимостном выражении в июне стали Германия (2,2 миллиарда евро), Италия (1,7 миллиарда), Польша (1,2 миллиарда), Нидерланды (672 миллиона), Болгария (627 миллионов) и Франция (514 миллионов евро).

При этом по сравнению с уровнем января закупки нефти и нефтепродуктов из России европейскими странами снизились. В июне объем ввезенного топлива оказался на семь процентов меньше по сравнению с уровнем июня прошлого года.

Благодаря высоким ценам на нефть на протяжении большей части 2022 года российским компаниям удалось заработать на экспорте нефти и нефтепродуктов 7,23 миллиарда евро по сравнению с 6,01 миллиарда в мае, 6,72 миллиарда в апреле и 4,89 миллиарда в июне прошлого года.