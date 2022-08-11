Шольц назвал верным снижение зависимости от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

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«Газовых санкций со стороны Европы нет, а поставки [газа] все равно сокращаются. Это верный признак того, что мы поступили правильно, когда начали в конце прошлого года заниматься вопросом о том, что на самом деле происходит», — считает Шольц.

Он также отметил, что его центральным проектом является автономия страны и независимость от импорта ископаемого топлива.

Ранее Шольц призвал Россию забрать обновленную в Канаде турбину для «Северного потока — 1» и продолжить импортировать газ. При этом политик отметил, что снижение объема поставок российских газа и нефти свидетельствует о том, что решение ФРГ по снижению зависимости от них правильны.