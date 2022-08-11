Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

Шольц увидел плюс в ситуации с сокращением поставок газа

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что снижение поставок энергии из России доказывает - решение Берлина сокращать зависимость от РФ было правильным. Об этом сообщает Bild.

Шольц увидел плюс в ситуации с сокращением поставок газа
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Шольц сделал на встрече с журналистами 11 августа.

Канцлер подчеркнул, что у Германии «есть все шансы хорошо пережить грядущее время, даже если оно будет трудным».

При этом Шольц уклончиво ответил на вопрос о том, ожидает ли он роста социальной напряженности при резком росте цен на энергоносители, отмечает Bild.

«Я не думаю, что в этой стране будут беспорядки», - заявил он.

После остановки «Северного потока» на техобслуживание российский газопровод возобновил работу 21 июля. По данным Nord Stream AG, поставки по нему в Германию составили 40 процентов от максимальной мощности.

Доходы России от продажи нефти рухнули

Газопровод работал не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили решением Канады, задержавшей возвращение необходимого оборудования - турбины Siemens - в Германию.

Экономика,Олаф Шольц,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители