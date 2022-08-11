Шольц увидел плюс в ситуации с сокращением поставок газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что снижение поставок энергии из России доказывает - решение Берлина сокращать зависимость от РФ было правильным. Об этом сообщает Bild.

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Такое заявление Шольц сделал на встрече с журналистами 11 августа.

Канцлер подчеркнул, что у Германии «есть все шансы хорошо пережить грядущее время, даже если оно будет трудным».

При этом Шольц уклончиво ответил на вопрос о том, ожидает ли он роста социальной напряженности при резком росте цен на энергоносители, отмечает Bild.

«Я не думаю, что в этой стране будут беспорядки», - заявил он.

После остановки «Северного потока» на техобслуживание российский газопровод возобновил работу 21 июля. По данным Nord Stream AG, поставки по нему в Германию составили 40 процентов от максимальной мощности.