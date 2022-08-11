Россия должна прекратить использовать «иллюзорные аргументы» и наконец забрать газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока 1», который полностью готов к поставке, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции, передает РИА Новости. Он напомнил, что лично позаботился о том, чтобы все смогли увидеть агрегат и понять, что он готов к работе.

Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она, — сказал Шольц.

Разрешению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для газопровода «Северный поток» мешают санкции против России. Об этом заявила компания «Газпром».

«В связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», — говорится в заявлении в Telegram-канале концерна.

«Газпром» отмечает, что при транспортировке агрегата в РФ Канада может посчитать это нарушением или обходом условий разрешения, что приведет к отзыву документа и сделает невозможным ремонт других двигателей компрессорной станции «Портовая».

Российский концерн указывает, что связанные с санкциями риски также создает транспортировка турбины в Германию и осуществление ремонта британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited.

«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС "Портовая" не подпадет под экспортные ограничения», — подчеркнули в «Газпроме».

Не более четверти неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток" было устранено компанией Siemens, заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...>. Устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель холдинга также отметил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту.

Маркелов добавил, что в ближайшее время "Газпром" опубликует фрагменты переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».

Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.

«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.

Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.

При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.

Поставка в ФРГ отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта; нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии посольства РФ в Берлине.

"Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта", - напомнили в диппредставительстве. "России нужно официальное подтверждение того, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании - поставщика турбины. Пока "Газпром" не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", - подчеркнули в посольстве России в Берлине.

В миссии указали на то, что трубопровод "Северный поток" работает на 20% своей мощности потому, что из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции "Портовая" на данный момент функционирует только одна.

"Остальные либо нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте, либо на них зафиксированы неисправности. Компании Siemens Energy ситуация хорошо известна", - заявили в посольстве.

С 27 июля газопровод "Северный поток", по которому газ поставляется из России в Европу, задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.

25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина. При этом в Еврокомиссии заявляли, что санкции ЕС никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для "Северного потока". А Siemens Energy утверждала, что турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода, готова к эксплуатации, германская сторона может ее отправить.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал поведение Siemens Energy «детским садом». Так он ответил на обвинения компании в том, что «Газпром» якобы придумывает поводы, чтобы не принять турбину для «Северного потока». Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Представитель Siemens Energy не увидел ничего нового в списке причин, по которым «Газпром» не может принять турбину для «Северного потока» из Германии. Он утверждает, что никаких препятствий для ее установки не существует.

«Каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята», — объяснил он, добавив, что новой информации предоставить не может.

«Вместе с тем, кризис создан санкциями и пренебрежением контрактными обязательствами со стороны группы компаний Siemens», — подчеркнул эксперт в области энергетики.

Гривач убежден, что нынешний газовый кризис искусственно затягивается силами компании.

«Вместо предоставления затребованных российской стороной документов они проводят пиар-акции под названием "канцлер Германии находит турбину и заглядывает в нее"», — считает Гривач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка турбины невозможна, пока не будут даны гарантии, что она не попадет под санкции, а Великобритания не отключит ее дистанционно. Каким образом Великобритания может вмешаться в работу турбины производства немецкой компании, которую обслуживают в Канаде, представитель Кремля не уточнил.

Заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер в ответ на слова Пескова напомнил, что европейские санкции не распространяются на поставки турбин для «Северного потока». В связи с этим документ, который требует Россия, «не нужен по определению», это обязательство не использовать несуществующие санкции.

В Европе полагают, что ситуация с агрегатом, а также с резким сокращением поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о намерении России полностью остановить поставки газа в ЕС, чтобы заставить страны изменить позицию по Украине. В связи с этим руководство объединения разрабатывает план действий, позволяющий пройти зимний период без поставок из России.

Существует вероятность того, что турбину для газопровода «Северный поток» потребуется вернуть из Германии в Канаду, где производился ремонт, и уже оттуда отправить в Россию, поскольку именно такой формат прописан в контракте. Подобный вариант в разговоре с «Лентой.ру» допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

8 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает запуск «Северного потока-2» ради решения проблемы с поставками газа. Тем временем, объемы поставок по «Северному потоку» все еще существенно снижены, увеличение возможно только после возвращения и установки турбины, отправленной в Канаду на ремонт и сейчас находящейся в Германии.

«Готовая турбина по-прежнему остается в Германии, а те, которые требуют ремонта и обслуживания, Канада не забирает, так что в этом плане ничего не меняется, — сказал Юшков. — Россия требует письменных подтверждений того, что готовая турбина не находится под санкциями. В целом, это стандартная практика, когда санкционный регулятор выписывает разъяснения по введенным ограничениям, но Евросоюз и Канада делать этого не спешат».

ЕС и Канада заявляют, что турбина не находится под санкциями, но только на словах. Россия же, по словам аналитика, требует именно письменного подтверждения. Запад не спешит идти навстречу, считая сокращение объемов поставок по газопроводу не техническим, а политическим решением.

«Более того, существует такая вероятность, что турбину из Германии придется отправлять обратно в Канаду и уже только из Канады отправлять в Россию, поскольку именно это прописано в контракте, а иной маневр может стать его техническим нарушением», — добавил Юшков.

Запад не спешит выполнять требования России еще и потому, что, как объяснил аналитик, надеется, что острая фаза кризиса в электроэнергетике пройдет с окончанием лета: жара спадет, пойдут дожди, которые позволят заполнить водохранилища при атомных электростанциях, их снова можно будет запустить.

«Дело в том, что многие АЭС были остановлены именно из-за невозможности охлаждать ядерные реакторы. Гидростанции сейчас, естественно, тоже не дают выработку. А в Германии пересохли реки, что сделало проблематичной транспортировку угля. Осенью часть этих проблем уйдет. Но отопительный сезон принесет вторую волну энергокризиса, потому что газ Европе нужен именно для отопления», — подчеркнул аналитик.

Напомним, прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. Российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.

Американский эксперт по энергетической политике Джейсон Бордофф заявил, что газовые санкции не нанесут ущерба президенту РФ Владимиру Путину; от сокращения поставок уже страдает сам Евросоюз. Об этом он заявил The New York Times.

Бордофф подчеркнул, что сейчас газ в Европе примерно в четыре раза дороже, чем в 2021 году. Россия сократила поставки в ЕС на две трети, но ее доход не упал.

«Так что Путин не страдает от потери экспорта газа в Европу. Европа страдает от этого», - отметил эксперт

Колумнист NYT Дэвид Уоллес-Уэллс добавил, что в последние недели перспективы ЕС «стали выглядеть мрачнее». В начале августа Евросоюз утвердил требование к странам-членам сократить потребление газа на 15 процентов.

В Нидерландах запустили кампанию Flip the Switch, призывающую жителей ограничить принятие душа пятью минутами и полностью отказаться от кондиционеров и сушилок для белья. Бельгия отменила планы по выводу АЭС из эксплуатации, а Германия, исключившая возможность такого поворота в июне, теперь также рассматривает его.

После остановки «Северного потока» на техобслуживание газопровод снова возобновил работу 21 июля. По данным Nord Stream AG, поставки по нему составили 40 процентов от максимальной мощности.