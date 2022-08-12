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1 час назад

НРД обратился в суд Европейского союза с иском об отмене санкций

ТАССиещё 1

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене санкций против него. Об этом говорится в пресс-релизе НРД.

Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС
Фото: ТАССТАСС

"12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", - отмечается в сообщении.

В сообщении уточняется, что "цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы".

ЕС ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня 2022 года.

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