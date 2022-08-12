Россия может остаться без техники по параллельному импорту

Поставщики электронной техники (планшетов, смартфонов, компьютеров) опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Коммерсантъ».

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По мнению опрошенных изданием дистрибуторов и ритейлеров, сейчас продавцы в ЕАЭС отгружают в Россию по параллельному импорту излишки. Но с ростом в августе спроса на внутренних рынках с началом школьного сезона и до новогодних праздников они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям из-за дефицита. Таким образом, поставки электроники в Россию окажутся под угрозой, предупреждают они.

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Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил газете, что сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в Россию. При этом посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит все что угодно».

По его словам, игроки не станут продавать электронику в Россию в ущерб себе, балансируя между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны». Поэтому российские игроки на рынке опасаются, что техники ушедших брендов может не хватить. В то же время Погудалов сомневается, что в России может возникнуть полноценный дефицит электроники, однако признает, что «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов». Он выразил надежду, что в перспективе нехватку покроют альтернативные марки, например, из Азии и Турции.

В июле стало известно, что российские торговые сети начали бороться с нехваткой отдельных брендов бытовой техники на рынке при помощи производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Аналитики предрекают узбекской марке Artel, которая приходит на замену западным брендам, хорошее будущее на российском рынке. Однако ценовое позиционирование и себестоимость узбекской техники пока не позволяют составить «существенную конкуренцию другим брендам» в категориях стиральных машин и телевизоров.