Казахстан решил продавать часть своей нефти в обход России

Казахстан намерен поставлять и продавать часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), - в обход России, через азербайджанские трубопроводы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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В течение 20 лет поставки нефти из Казахстана велись по трубам КТК в Новороссийск. Однако в июле, поскольку суд города приостановил на 30 суток деятельность КТК из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти, как пишет агентство, Казахстан начал поиски альтернативных маршрутов.

По данным источника агентства, национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" уже ведет предварительные переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана о поставках нефти. Казахстанская сторона планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через азербайджанский нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан.

Таким образом Казахстан сможет продавать чуть более 30 тыс. баррелей в сутки, при этом весь экспорт нефти страны составляет более 1% мирового, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки. Собеседник агентства отметил, что стороны намерены подписать окончательный контракт по транспортировке нефти в конце августа, а поставки начнутся осенью.

Также казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 млн тонн нефти ежегодно с 2023 года по другому азербайджанскому трубопроводу - Баку - Супса, - который идет в Грузию.