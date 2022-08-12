Раскрыто местонахождение предназначенной для Чехии нефти

"Нефть, предназначенная для Чехии, ныне находится в резервуарах системы [нефтепровода] "Дружба", преимущественно на территории Белоруссии, - сказал Бруна. - Она подготовлена [к прокачке]. Ответственный сотрудник в Белоруссии пока не получил распоряжение, что украинская сторона готова принять [для транзита] нефть для Чехии".