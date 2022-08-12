Раскрыто местонахождение предназначенной для Чехии нефти

Нефть, предназначенная для прокачки в Чехию по нефтепроводу "Дружба", находится на территории Белоруссии. Об этом заявил бывший генеральный директор государственной компании Mero, являющейся владельцем и оператором чешского участка трубопровода, Станислав Бруна. Его слова привел в пятницу сайт газеты Mlada Fronta DNES.
"Нефть, предназначенная для Чехии, ныне находится в резервуарах системы [нефтепровода] "Дружба", преимущественно на территории Белоруссии, - сказал Бруна. - Она подготовлена [к прокачке]. Ответственный сотрудник в Белоруссии пока не получил распоряжение, что украинская сторона готова принять [для транзита] нефть для Чехии".
Сайт газеты Pravo со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека проинформировал в четверг, что оплата за поставки нефти через Украину уже произведена.
"Транзит оплачен", - привело издание слова главы компании.
Нефть в Чехию начнет прокачиваться сразу после зачисления средств на соответствующий счет украинской стороны, что может произойти в пятницу или субботу.