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58 минут назад

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025 году на уровне 5-6%

ТАСС

Банк России представил свой базовый прогноз макроэкономических показателей на 2025 год. Так, инфляция в 2025 году составит 4%, а рост российской экономики будет в пределах 1,5-2,5%, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2025 году
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, в базовом сценарии регулятор заложил ключевую ставку на 2025 год в пределах 5-6%. При этом темпы роста кредитования повысятся и в 2025 году составят 8-13% как для организаций, так и для населения.

Кроме того, согласно базовому сценарию, в 2025 году цена на нефть марки Urals вернется к долгосрочному равновесному уровню в $55 за баррель. ЦБ в случае кризиса не исключает падения цены на нефть Urals до $35 в 2023-2024 годах и ее роста до $40 только к 2025 году.

Банк России также ожидает сохранения цен на газ на повышенных уровнях до конца года и их постепенной коррекции в 2023-2025 годах.

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