Еврокомиссия введет на 5 лет пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЕК. Отмечается, что решение о вводе санкций было принято после завершения антидемпингового расследования, которое Еврокомиссия инициировала в июне 2021 года.

Расследование было проведено по требованию Европейской сталелитейной федерации Eurofer. В ней обвинили российских и турецких производителей металла в продаже оцинкованной стали по искусственно заниженным ценам. Представители Eurofer обнаружили, что из общего числа импортированных рулонов оцинкованной стали в 1,17 млн тонн, 315,3 тысяч тонн поступило из Турции и 114,5 тысяч тонн из Российской Федерации.

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В период проведения расследования объем импортированной из России и Турции стали увеличился более чем в пять раз — до более 1 млн тонн, а ее доля на рынке повысилась до 13,1%. При этом поставки осуществлялись по ценам ниже среднерыночных в Европе, несмотря на пошлины.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что ввиду наложенных санкций ограничена поставка стальной продукции из России в Европу, а импорт нержавеющей стали полностью запрещен.

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего в мире производителя титана российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Франция и ряд европейские стран отвергли включение компании в седьмой пакет санкций из-за опасений, что Россия может прекратить экспорт титана в Европу.

Ранее стало известно, что «ВСМПО-Ависма» «активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», рассказали в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). До этого главным поставщиком ильменита, сырья для производства титана, для «ВСМПО-Ависма» являлась Украина. В последнее время сырье поступает, в частности, из Вьетнама и Африки.

Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям в области энергетики, у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против России. - Прим. ред.). У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки...» - передает РИА Новости слова турецкого министра.

Согласно словам Донмеза, Турция в прошлом году потребляла примерно 59-60 миллиардов кубометров природного газа. Как считает турецкий министр, в текущем году потребление будет осуществляться аналогичными темпами.

Ранее газета Financial Times писала, что руководство стран Запада встревожено продвижением экономических отношений Российской Федерации и Турции. По данным источников издания, Турция может попасть под «карательное возмездие», если поможет Российской Федерации избежать санкций.

Европейский союз в настоящий момент практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкций в отношении России. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Возможности [Евросоюза] для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении РФ] практически на сегодняшний день исчерпаны", - сказал дипломат.

Чижов отметил, что это "не дает оснований для какой-то эйфории", но становится очевидной тенденция, что линия жесткого давления на Москву "начинает выдыхаться в силу объективных причин".

В ЕС обсуждают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций.

Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, в настоящее время в Евросоюзе обсуждается новый, седьмой пакет антироссийских санкций. Он пояснил, что в него может войти запрет на выдачу виз гражданам РФ. Однако, добавил Хебештрайт, пока единая позиция по данному вопросу среди стран ЕС еще не выработана. Кроме того, в кабмине Германии также нет никакого единства относительно запрета на выдачу виз россиянам.

Комментируя новость, депутат Государственной думы Игорь Ананских отметил, что вряд ли страны Евросоюза запретят выдавать визы россиянам. Для российских граждан поездка в Европу не является привилегией, это скорее для европейцев туристы из РФ — радость и большая прибыль, подчеркнул парламентарий.

В случае введения запрета на выдачу виз россиянам Европа сама себя изолирует. Плюс рано или поздно ситуация уладится, а вот осадок останется.



Игорь Ананских

депутат Госдумы

Центробанк РФ предполагает, что санкции против России сохранятся до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Банк России опубликовал на своем сайте проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Судя по данному документу, предполагается, что санкции против РФ сохранятся как минимум до конца 2025 года.

«Введенные в отношении российской экономики санкции в основном сохранятся на всем прогнозном горизонте. Согласно сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям», — уточняется в проекте.

Центробанк предполагает, что к 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%. Данный документ будет также направлен на рассмотрение Государственной Думы.

Ранее Центральный банк сократил банковские операции с валютой в РФ. Также он ограничил сделки с ценными бумагами и впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Юристы со своей экспертной точки зрения поддерживают действия ЦБ РФ по операциям с валютой, пишет РАПСИ.

Антироссийские санкции были введены в связи с проведением Россией на территории Украины специальной операции. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Кредитные каникулы, поддержка строителей, новые правила оборота лекарств, амнистия капиталов, легализация параллельного импорта — этой весной депутаты и сенаторы приняли около 70 антикризисных законов. Это почти четверть всех нормативных актов, которые рассмотрели и одобрили за эту сессию.

Первый пакет

Первый антикризисный пакет кабмин внес в Госдуму в ночь на 3 марта. А уже 4 марта депутаты и сенаторы его приняли и одобрили. Поддержка людей и бизнеса основывалась на механизмах, отработанных еще в пандемию. Например, кредитные каникулы. В этот раз ими можно воспользоваться до 30 сентября 2022 года.

Первый пакет также отменил проверки в малом бизнесе на год, а в IТ-секторе — до конца 2024 года. Кроме того, бизнес теперь может работать без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

Отдельно для строительной отрасли упростили изменение проектно-сметной документации. Это позволило оперативно заменять недостающие материалы иностранных производителей на отечественные.

Амнистия капиталов и кредитный маневр

Тогда же, в начале марта, приняли закон о четвертой амнистии капиталов. На этот раз россиянам предложили задекларировать не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы, под амнистию попали и наличные деньги.

Параллельно внесли изменения в Уголовный и Налоговый кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Так, участников амнистии освободили от уголовной ответственности за финансовые деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

А чтобы обеспечить российские платежи в условиях санкций, 5 марта президент подписал указ, по которому иностранные кредиторы могли открыть в российском банке счет в рублях, чтобы на него им переводили причитающиеся деньги.

Платить по такой схеме могут государство, регионы, муниципалитеты и компании, которые имеют долги перед кредиторами из государств, совершающих в отношении России недружественные действия. При этом конвертировать рубли в иностранную валюту можно, но только при наличии разрешения правительственной комиссии.

Второй пакет

Рассмотрение законов из второго антикризисного пакета началось 22 марта. Тогда парламентарии отменили на 2021—2022 годы налог на доходы по вкладам в банках, а оценочную стоимость автомобилей, с которых платят повышенный транспортный налог, увеличили с трех до десяти миллионов рублей.

Также на пять лет снизили с 20 процентов до нуля налог на добавленную стоимость для гостиниц, а для IT-компаний на 2022—2024 годы ввели нулевой налог на прибыль. Кроме того, до 31 декабря 2024 года продлили полномочия субъектов устанавливать налоговые каникулы в виде нулевого НДС для физлиц, которые впервые зарегистрировались как ИП и в течение двух лет со дня регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения.

Также ввели и новый порядок перехода международных компаний под российскую юрисдикцию. Например, сократили сроки рассмотрения таких заявлений. А российским компаниям за рубежом дали возможность вернуться в страну на льготных условиях.

«Не серый» импорт и немодная Болонь

После введения санкций и ухода из России ряда международных компаний в конце марта сразу несколько ведомств предложили легализовать параллельный, или «серый», импорт — ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения владельца бренда.

По схеме, подобной параллельному импорту, в нашу страну проступало много товаров инвестиционного назначения еще в 90-е годы прошлого века, напомнил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР): «В нулевые годы парадигма промышленной политики изменилась. Мы перешли на формулу инвестиции вместо импорта. Сегодня снова есть необходимость открыть каналы насыщения розничного рынка всем, что нужно людям для удовлетворения их повседневных потребностей».

А в апреле все российские вузы исключили из Болонского процесса. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.