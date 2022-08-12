Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Названы три возможных варианта развития экономики России

Елена Прошина

Центральный банк России представил доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». В нём эксперты банка описали три возможных сценария для развития экономики страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Названы три возможных варианта развития экономики России
Фото: ТАССТАСС

Первый вариант банк назвал «базовым». В нём экономика россии будет адаптироваться под нынешние реалии весь 2022 и большую часть 2023 года. Зато в 2025 экономисты ожидают выход на рост ВВП в 1,5—2,5%. Годовая инфляция при этом составит 12—15% в этом году, снизится до 5—7% в следующем году и вернется в четырем процентам в 2024-м. Кроме того, ключевая ставка должна будет в среднем составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м и 6—7% в 2024-м.

Видео дня

Второй вариант эксперты называют «кризисным». Он произойдёт, если в мировой экономике усилится фрагментация, а торговля сконцентрируется внутри региональных блоков. Помимо прочего, из-за этого усилится тренд на локализацию производств. На этом фоне экономисты допускают устойчиво высокую инфляцию в крупнейших экономиках и усиление геополитической напряженности в мире. В совокупности эти два риска могут вылиться в новый глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007—2008 годов. Эксперты предупреждают, что при таком варианте событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году. Ожидаемо, всё это приведет к повышению ключевой ставки.

Самым позитивным вариантом является третий, «ускоренная адаптация». При этом варианте российская экономика быстрее приспособится к новым условиям. Эксперты ЦБ считают, что это возможно в случае более высокой динамики импорта. «Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа», – говорится в отчёте. При этом сценарии инфляция вернется к четырем процентам уже в следующем году и останется на этом уровне ещё примерно два года. Ключевая ставка же будет находиться в диапазоне 5—6%.

Напомним, что ранее Центральный банк России объявил об отзыве лицензии у московского акционерного общества «Кросна-банк».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители