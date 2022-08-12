Эксперт объяснил необходимость дедолларизации в России и мире

«Когда у тебя есть валюта третьей страны, которая может заморозить твои счета, это идиотизм торговать за эту валюту, и ты будешь торговать за ту валюту, которая у тебя останется и на которую ты сможешь купить какие-то блага по всему миру. У всех свои приоритеты – кто-то хочет в долларах, кто-то хочет в разных валютах, но мир стал меняться. У нас ситуация "не было бы счастья, да несчастье помогло". Теперь и мы дедолларизируемся», – заключил Евгений Коган.