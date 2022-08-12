Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Эксперт объяснил необходимость дедолларизации в России и мире

Елена Прошина

В эфире радио «Спутник» финансист Евгений Коган рассказал о том, что в России и мире проходит процесс «дедолларизации».

Эксперт объяснил необходимость дедолларизации в России и мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, этот процесс имеет глобальный характер и запущен уже давно.

«Первым эту идею высказал еще Саддам Хусейн, а потом его по кусочкам собирали. Потом об этом говорил Муаммар Каддафи – и примерно та же судьба. А сейчас ситуация начала меняться, уже много стран потихонечку отходят от доллара», – заявил Коган. Он также отметил, что это происходит не только в России и многие торговые партнёры РФ предпочитают вести сделки «в юанях, в дирхамах, в рупиях».

Кроме того, финансист считает, что это происходит «не от хорошей жизни».

«Когда у тебя есть валюта третьей страны, которая может заморозить твои счета, это идиотизм торговать за эту валюту, и ты будешь торговать за ту валюту, которая у тебя останется и на которую ты сможешь купить какие-то блага по всему миру. У всех свои приоритеты – кто-то хочет в долларах, кто-то хочет в разных валютах, но мир стал меняться. У нас ситуация "не было бы счастья, да несчастье помогло". Теперь и мы дедолларизируемся», – заключил Евгений Коган.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что индийские компании, закупающие уголь в России, стали отказываться от долларов при оплате сырья.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители