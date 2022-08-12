Эксперт объяснил необходимость дедолларизации в России и мире

В эфире радио «Спутник» финансист Евгений Коган рассказал о том, что в России и мире проходит процесс «дедолларизации».
По его словам, этот процесс имеет глобальный характер и запущен уже давно.
«Первым эту идею высказал еще Саддам Хусейн, а потом его по кусочкам собирали. Потом об этом говорил Муаммар Каддафи – и примерно та же судьба. А сейчас ситуация начала меняться, уже много стран потихонечку отходят от доллара», – заявил Коган. Он также отметил, что это происходит не только в России и многие торговые партнёры РФ предпочитают вести сделки «в юанях, в дирхамах, в рупиях».
Кроме того, финансист считает, что это происходит «не от хорошей жизни».
«Когда у тебя есть валюта третьей страны, которая может заморозить твои счета, это идиотизм торговать за эту валюту, и ты будешь торговать за ту валюту, которая у тебя останется и на которую ты сможешь купить какие-то блага по всему миру. У всех свои приоритеты – кто-то хочет в долларах, кто-то хочет в разных валютах, но мир стал меняться. У нас ситуация "не было бы счастья, да несчастье помогло". Теперь и мы дедолларизируемся», – заключил Евгений Коган.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что индийские компании, закупающие уголь в России, стали отказываться от долларов при оплате сырья.