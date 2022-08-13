Евросоюз увеличил поставки лекарств и оборудования в Россию

Страны Европейского союза увеличили объемы поставок в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики. Таким образом, произошло частичное восстановление экспорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Eurostat.

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Отмечается, что постепенный рост экспорт начался в апреле 2022 года (€2,78 млрд). В мае он поднялся до €3,78 млрд, в июне до €4,45.

По данным Eurostat, на первом месте в списке евроэкспортеров оказалась ФРГ. Общий объем поставленных товаров оценивается в €1,16 млрд в июне, что на 5,4% выше, чем в мае. Второе место заняла Италия (€532 млн, на 2,9%). В июне также выросли поставки из прибалтийских стран (на 34%, до €481 млн) и Польши (€395 млн).

Значительную часть от общего объема поставок составил экспорт промышленного оборудования. В июне он достиг €1,12 млрд. Это почти на 30% меньше, чем в 2021 году, но вдвое больше, чем в марте и апреле 2022 года.

В его составе преобладают разнообразные насосы, посудомоечные машины, сельхозтехника, огнетушители, оборудование для пищевых цехов, лифты.

Объем поставок лекарственных средств в июне 2022 года вырос на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до €791 млн.