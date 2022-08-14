Турцию назвали «троянским конем» России

В 2022 году значительно вырос торговый оборот между Россией и Турцией. Подобная активность позволяет Москве уклоняться от западных ограничительных мер, пишет французская газета Courrier international

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По данным редакции, турецкий экспорт в РФ увеличился в июне на 46%. При том, что наблюдается значительное уменьшение товарооборота со странами, которые полностью или частично ввели санкции против Москвы.

Турецкие эксперты в области логистики объяснили это тем, что многие российские бизнесмены оперативно создали компании в Турции. Они покупают товары в азиатских и европейских странах и отправляют их в Россию.

Анкара, отмечает автор статьи, не только отказывается вводить ограничительные меры в отношении Москвы, но и помогает ей их избегать. Фактически, Турция стала одним из основных транзитных пунктов для товаров, поступающих на российский рынок.

Но такая ситуация выгодна не только России. Обширный поток российских денег в страну стал спасательным кругом для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которому необходимо перед выборами справиться с экономическими проблемами.