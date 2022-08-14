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1 час назад

Во Франции назвали Турцию «троянским конем» России

Илья Родин

В 2022 году значительно вырос торговый оборот между Россией и Турцией. Подобная активность позволяет Москве уклоняться от западных ограничительных мер, пишет французская газета Courrier international

Турцию назвали «троянским конем» России
Фото: ТАССТАСС

По данным редакции, турецкий экспорт в РФ увеличился в июне на 46%. При том, что наблюдается значительное уменьшение товарооборота со странами, которые полностью или частично ввели санкции против Москвы.

Турецкие эксперты в области логистики объяснили это тем, что многие российские бизнесмены оперативно создали компании в Турции. Они покупают товары в азиатских и европейских странах и отправляют их в Россию.

Анкара, отмечает автор статьи, не только отказывается вводить ограничительные меры в отношении Москвы, но и помогает ей их избегать. Фактически, Турция стала одним из основных транзитных пунктов для товаров, поступающих на российский рынок.

Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране

Но такая ситуация выгодна не только России. Обширный поток российских денег в страну стал спасательным кругом для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которому необходимо перед выборами справиться с экономическими проблемами.

Ранее сообщалось, что постоянные встречи президента РФ Владимира Путина и Эрдогана, взаимодействие лидеров по экономическим и политическим вопросам, раздражают западные страны. Они планируют ввести рестрикции против турецкого президента.

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