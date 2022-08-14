В МВФ спрогнозировали экономический спад в Молдавии

«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП. Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства», — цитирует заявление фонда РИА Новости.

Уточняется, что также в стране инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Вместе с этим в организации отметили, что республика сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования, то есть примерно $27 млн., в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $245 млн.