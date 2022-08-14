Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

В МВФ спрогнозировали стагнацию ВВП и экономический спад в Молдавии

RT на русском

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует до конца 2022 года стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии и экономический спад.

В МВФ спрогнозировали экономический спад в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП. Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства», — цитирует заявление фонда РИА Новости.

Уточняется, что также в стране инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Вместе с этим в организации отметили, что республика сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования, то есть примерно $27 млн., в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $245 млн.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» и её председатель, спикер парламента Игорь Гросу, своими действиями ведут к «геноциду» народа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители