ЦБ начал автоматическую конвертацию депозитарных расписок

На счета владельцев расписок будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции. Они не будут иметь ограничений в обороте и в реализации прав по ним.