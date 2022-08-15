ЦБ начал автоматическую конвертацию депозитарных расписок

Банк России начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в понедельник, 15 августа. Инвесторам не придется подавать никаких заявлений.
На счета владельцев расписок будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции. Они не будут иметь ограничений в обороте и в реализации прав по ним.
Порядок конвертации определил совет директоров Центробанка. Вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов.