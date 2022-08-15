Эксперт рассказал об «агентах влияния» на рубль

Рубль может ослабнуть на 5-7%, если нерезиденты выйдут на Московскую биржу. Такой прогноз дал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

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Как говорится в сообщении, доля вложений нерезидентов из дружественных государств составляет не более 10% от всего объема облигаций федерального займа (ОФЗ). Кочетков подчеркнул, что таким образом потенциальный объем на продажу ОФЗ может достигнуть 140-280 млрд рублей. Однако в конце февраля 2022 года во владении нерезидентов находились облигации на сумму в 2,8 трлн рублей.

Аналитик отметил, что эксперты ожидают сокращения доходностей ОФЗ, так как ставка Банка России идет на снижение. Однако он добавил, что инвесторы могут снова заинтересоваться отечественными ОФЗ, если Россия наладит торговые отношения с другими странами. Кроме того, инфляция и валютные ограничения в дружественных государствах также могут сыграть РФ на руку в этом направлении.

Кочетков пришел к выводу, что давление на рубль через ОФЗ не будет иметь серьезных негативных последствий.