Стоимость биткойна поднялась выше $25 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 6:36 мск.
По данным на 06:47 мск, стоимость биткойна находилась на уровне $24,88 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".