Стоимость биткойна поднялась выше $25 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 6:36 мск.

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По данным на 06:47 мск, стоимость биткойна находилась на уровне $24,88 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.