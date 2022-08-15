Володин заявил о банкротстве Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина стала банкротом и больше не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи США и ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин подчеркнул, что собираемые в стране налоги формируют всего 40 процентов госбюджета, более 60 процентов которого идут на военные расходы.

Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов, подчеркнул спикер Думы.

«Украина - банкрот. <…> Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», - написал Володин.

Ранее инвесторы (держатели 75 процентов непогашенных гособлигаций Украины) согласовали отсрочку платежей по внешнему долгу страны до конца 2023 года с возможностью продлить отсрочку еще на год. Речь идет о задолженности в 19,6 миллиарда долларов.