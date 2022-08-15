Афганистан решил закупить у России миллион баррелей нефти

Власти Афганистана собираются приобрести у России порядка миллиона баррелей нефти. Об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около миллиона (баррелей. — Прим. ред.), если она сможет отправлять больше, то это не проблема», — отметил он.

Азизи указал на то, что проект по нефти и газу станет приоритетным для страны. Он также проинформировал о планах развить бартерную торговлю, если у российская сторона будет нуждаться в афганской продукции.

Напомним, что делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов, сейчас находится в Москве. 15 и 16 августа должны состояться переговоры с российскими представителями. Среди тем, которые обсудят стороны, - поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.