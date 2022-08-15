Ситуация с газом в Европе находится в «ужасном» состоянии, и все постепенно идет к катастрофе. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на записку финансового института Bank of America.

По сообщению издания, в финансовом учреждении Bank of America даже есть документ, по которому понятно, что ситуация в Европе близка к катастрофе.

Согласно данным финансового учреждения, энергокризис в Европе произошел из-за действий России. Из-за вынужденных ограничений Евросоюз может остаться без энергоносителей, что отрицательно скажется на жизни европейцев предстоящей зимой. При этом работа газопровода с российской стороны на уровне 20% от всей мощности не позволит вовремя закачать газ в хранилища.