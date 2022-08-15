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40 минут назад

Bank of America предсказал "ужасающую" ситуацию с газом в Европе

Газета.Ru

Ситуация с газом в Европе находится в «ужасном» состоянии, и все постепенно идет к катастрофе. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на записку финансового института Bank of America.

По сообщению издания, в финансовом учреждении Bank of America даже есть документ, по которому понятно, что ситуация в Европе близка к катастрофе.

Согласно данным финансового учреждения, энергокризис в Европе произошел из-за действий России. Из-за вынужденных ограничений Евросоюз может остаться без энергоносителей, что отрицательно скажется на жизни европейцев предстоящей зимой. При этом работа газопровода с российской стороны на уровне 20% от всей мощности не позволит вовремя закачать газ в хранилища.

Газ из мусора: как в Европе собираются снижать зависимость от России

14 августа агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой из-за рекордно низких запасов за многие годы. По словам обозревателя агентства Жавье Бласа, традиционно запасы мазута в США увеличивались на 20 млн баррелей с апреля по сентябрь. Однако на данный момент они выросли лишь на 2 млн баррелей. Аналогичная ситуация происходит и в Европе.

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