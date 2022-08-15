Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Миру предрекли переход на неэкологичные виды топлива

Лера Букина

Стоимость природного газа повышается, а предложение сужается. Так, страны-потребители начинают рассматривать более дешевые и менее «зеленые» альтернативы, сообщает агентство Reuters, передает «Прайм».

Миру предрекли переход на неэкологичные виды топлива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии составляет около 50 долларов за млн БТЕ. 12 августа цена на газ была примерно вдвое дороже дизельного топлива, а высокосернистый мазут и уголь до сих пор стоят дешево.

В Европе картина такая же: стоимость газа была примерно на уровне 60 долларов, что, в свою очередь, в три раза больше цены на высокосернистый мазут и пропан, следует из оценок FGE.

«Предстоящей зимой предложение может оказаться чрезвычайно ограниченным, в связи с чем многие страны заявили, что позволят электростанциям увеличить потребление тяжелого нефтяного топлива и угля», — заявил Стив Сойер из FGE.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), закачка газа в подземные хранилища Евросоюза до сих пор идет. Заполненность европейских ПХГ на конец газовых суток 13 августа составила 74,36%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители