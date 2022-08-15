Миру предрекли переход на неэкологичные виды топлива

Стоимость природного газа повышается, а предложение сужается. Так, страны-потребители начинают рассматривать более дешевые и менее «зеленые» альтернативы, сообщает агентство Reuters, передает «Прайм».

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии составляет около 50 долларов за млн БТЕ. 12 августа цена на газ была примерно вдвое дороже дизельного топлива, а высокосернистый мазут и уголь до сих пор стоят дешево.

В Европе картина такая же: стоимость газа была примерно на уровне 60 долларов, что, в свою очередь, в три раза больше цены на высокосернистый мазут и пропан, следует из оценок FGE.

«Предстоящей зимой предложение может оказаться чрезвычайно ограниченным, в связи с чем многие страны заявили, что позволят электростанциям увеличить потребление тяжелого нефтяного топлива и угля», — заявил Стив Сойер из FGE.