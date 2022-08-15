В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов

В Великобритании продолжают гнить свежие фрукты и овощи на десятки миллионов фунтов, поскольку фермеры не успевают собирать урожай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Национального союза фермеров страны (NFU).

Организация проанализировала ответы представителей примерно трети сельскохозяйственного сектора и выяснила, что в первой половине 2022 года овощей и фруктов сгнило на сумму 22 миллионов фунтов (27 миллионов долларов). В целом, скорее всего, пропали продукты на сумму более 60 миллионов фунтов (72,6 миллиона долларов).

«Это нечто непостижимое, что качественные продукты питания выбрасываются, в то время как семьи по всей стране уже сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни», — заявил вице-президент союза Том Брэдшоу.

Около 40 процентов респондентов в опросе NFU заявили, что потеряли урожай из-за нехватки рабочих. Агентство объясняет, что найм работников в отрасли носит сезонный характер, кроме того, фермерам платят относительно небольшую зарплату за многочасовой физический труд. Также поспособствовал выход Великобритании из Евросоюза — набирать работников из Европы стало сложнее.

На сельскохозяйственное производство серьезно повлияла аномальная жара. Засуха привела к сокращению урожая. Фермеры ожидают, что в следующем году производство упадет еще на 4,4 процента. Производство фруктов и овощей в Великобритании в 2020 году оценивалось примерно в 2,7 миллиарда фунтов.