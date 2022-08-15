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41 минуту назад

В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов

Lenta.ru

В Великобритании продолжают гнить свежие фрукты и овощи на десятки миллионов фунтов, поскольку фермеры не успевают собирать урожай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Национального союза фермеров страны (NFU).

В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организация проанализировала ответы представителей примерно трети сельскохозяйственного сектора и выяснила, что в первой половине 2022 года овощей и фруктов сгнило на сумму 22 миллионов фунтов (27 миллионов долларов). В целом, скорее всего, пропали продукты на сумму более 60 миллионов фунтов (72,6 миллиона долларов).

«Это нечто непостижимое, что качественные продукты питания выбрасываются, в то время как семьи по всей стране уже сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни», — заявил вице-президент союза Том Брэдшоу.

Около 40 процентов респондентов в опросе NFU заявили, что потеряли урожай из-за нехватки рабочих. Агентство объясняет, что найм работников в отрасли носит сезонный характер, кроме того, фермерам платят относительно небольшую зарплату за многочасовой физический труд. Также поспособствовал выход Великобритании из Евросоюза — набирать работников из Европы стало сложнее.

На сельскохозяйственное производство серьезно повлияла аномальная жара. Засуха привела к сокращению урожая. Фермеры ожидают, что в следующем году производство упадет еще на 4,4 процента. Производство фруктов и овощей в Великобритании в 2020 году оценивалось примерно в 2,7 миллиарда фунтов.

Похожая ситуация с гниющей едой наблюдается в Финляндии. В начале августа стало известно, что в стране могут остаться несобранными примерно два миллиона тонн клубники. Причина несобранного урожая, который составляет около 15 процентов от общего сбора страны, также стала нехватка сотрудников.

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